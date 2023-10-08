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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي.. أئمة أوقاف القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

تنطلق ظهر اليوم الأحد، أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، بزيارة مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة للاطلاع على ما تم بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من تطوير.

أئمة أوقاف القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها

وتُعقد محاضرة تثقيفية للدكتور بكر زكي عوض العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة عقب صلاة الظهر، وتعقد المقرأة النموذجية في ختام البرنامج.

وأطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس، برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، مؤكدًا أنه يهدف إلى العمل على تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية، حيث ينعقد اللقاء بكل مديرية يوم الأحد الثاني من كل شهر بمحاضرة في الثقافة العامة عقب صلاة الظهر، بلقاء مفتوح مع أحد كبار العلماء والمثقفين، بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة، وسيتم تحديد القضايا العلمية والثقافية بالتنسيق بين المديريات ورئيس القطاع الديني، ويتم عقد المقرأة النموذجية عقب انتهاء اللقاء كختام له في مقر انعقاد اللقاء أو أقرب مسجد له.

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وأكد وزير الأوقاف أنه يمكن للمديريات التي بها كثافة عددية كبيرة عقد هذا اللقاء مرتين شهريًّا الأحد الثاني والرابع من كل شهر؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من الحضور، بحيث يكون حضور كل إمام مرة واحدة شهريًّا، ويمكن للمديرية أن تزيد عن لقاءين إذا رأت ذلك بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بالوزارة، على أن تحدد كل مديرية بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني مكان اللقاء أو اللقاءات حال تعددها وعدد وأسماء الأئمة الذين سيشاركون في كل لقاء، وستعد هذه اللقاءات جزءًا من البرامج التدريبية التي يحصل عليها الإمام، كما سيتم دوريًّا تكريم أفضل المتميزين في هذا الجانب. 

وأشار وزير الأوقاف إلى أن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات يشتمل على زيارات ميدانية لأبرز معالم كل محافظة والمدن الجديدة بها للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع، على أن تعرض كل مديرية تقريرًا شهريًّا بذلك.

وأكد وزير الأوقاف على بذل المزيد من الجهد في التحصيل، حيث تحقق الهيئة تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها.

وكرَّم وزير الأوقاف الحاصلين على جائزة التميز الوظيفي من ديوان عام وزارة الأوقاف وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية، كما كرَّم وزير الأوقاف أفضل مديري المناطق تحصيلاً، وأفضل المحصلين أداء بهيئة الأوقاف المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 / 2024م.

أوقاف مسجد السيدة نفيسة أئمة أوقاف القاهرة كلية أصول الدين جامعة الأزهر

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