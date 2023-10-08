عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بالعيد القومي.. محافظ الغربية يكرّم 19 طالبًا لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

كرّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 19 طالبًا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، والتي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والدكتور مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، المحاسب محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.

txt

محافظ الغربية يتفقد مدارس طنطا في أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور


وأكد محافظ الغربية، أن بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس، تعتبر فرصة قيمة للنشء والشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية والذهنية من خلال لعب الشطرنج، حيث يمكن لهذه اللعبة أن تساهم في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات المنطقية.

وأشار “رحمي” إلى أن الهدف الأسمى لهذه البطولة هو إعداد جيل جديد قادر على قيادة مسيرة التنمية في المستقبل، والذي يمتلك القدرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المناسبة في ظل الظروف الصعبة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن لعب الشطرنج يعزز الصبر والتحليل العميق وتنمية المهارات العقلية الأخرى التي تكون ضرورية في الحياة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الثقافة الرياضية والفكرية في المجتمع، ودعم الأنشطة التي تساهم في تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم، وعندما يتاح للشباب فرصة ممارسة الشطرنج والمشاركة في بطولاته، يتم تعزيز روح المنافسة الصحية وتعليم الأخلاق الرياضية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الذهنية والتحليلية.

وقام محافظ الغربية بتسليم جوائز البطولة والتي أقيمت لمدة يوم واحد فقط على ٧جولات بالنظام السويسري بلغت مدة الجولة الواحدة 10 دقائق بالإضافة إلى 5 ثوان لكل نقلة حيث سلم رحمي كأس البطولة للبطل و18 ميدالية شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة تنوعت بين، 6 ميداليات ذهب للمركز الأول الفائز من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، و6 ميداليات فضية للفائزين بالمركز الثاني من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

أوقاف الغربية: عودة الاحتفال بمولد السيد البدوي بعد 3 سنوات من الإلغاء


وميداليات برونز للمركز الثالث من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.


وفي ختام التكريم تبادل الحضور الدروع التذكارية.

وكانت قد انطلقت أمس، فعاليات أول بطولة على مستوى الجمهورية لشطرنج المدارس تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي225.

واشترك في البطولة نحو 343 طالباً وطالبة في مراحل التعليم المختلفة من عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

IMG-20231008-WA0059
IMG-20231008-WA0059
IMG-20231008-WA0057
IMG-20231008-WA0057
IMG-20231008-WA0056
IMG-20231008-WA0056
IMG-20231008-WA0058
IMG-20231008-WA0058
IMG-20231008-WA0061
IMG-20231008-WA0061
IMG-20231008-WA0055
IMG-20231008-WA0055
IMG-20231008-WA0060
IMG-20231008-WA0060
IMG-20231008-WA0054
IMG-20231008-WA0054
IMG-20231008-WA0062
IMG-20231008-WA0062
IMG-20231008-WA0051
IMG-20231008-WA0051
IMG-20231008-WA0052
IMG-20231008-WA0052
IMG-20231008-WA0053
IMG-20231008-WA0053
الأولى الاتحاد المصري للشطرنج الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي العام الدراسي الجديد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن المهارات العقلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بطولات أكتوبر منحتهم الإلهام| زويل وريهام ويارا.. بلوجرز وصُناع محتوى وثّقوا حكايات الوطن برشاقة

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

وزير الصحة يزور محافظة الغربية ويتفقد وحدة الرعاية الأولية «بنا أبوصير»

ترشيحاتنا

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة مصر الجديدة المتميزة

اعلان الحرب رسميا.. مكتب نتنياهو: 100 أسير ومفقود إسرائيلي في قطاع غزة

دفاع المتهم الثاني بقضية طبيب الساحل: تقرير الطب الشرعي باطل

حتى مطلع الفجر.. غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل.. فيديو

الحبس 5 سنوات عقوبة كل موظف تسبب فى تعطيل الاقتراع بالإنتخابات

«روبي» تعليقًا على عملية طوفان الأقصى: «هدية عيد ميلادي كدة وصلت»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

بيموت من ريحتها.. أعشاب عربية تقضي علي البق نهائيا

فيديو

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ