احتفالاً بالعيد القومي.. محافظ الغربية يكرّم 19 طالبًا لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس|صور

كرّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 19 طالبًا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، والتي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والدكتور مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، المحاسب محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.



وأكد محافظ الغربية، أن بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس، تعتبر فرصة قيمة للنشء والشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية والذهنية من خلال لعب الشطرنج، حيث يمكن لهذه اللعبة أن تساهم في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات المنطقية.

وأشار “رحمي” إلى أن الهدف الأسمى لهذه البطولة هو إعداد جيل جديد قادر على قيادة مسيرة التنمية في المستقبل، والذي يمتلك القدرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المناسبة في ظل الظروف الصعبة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن لعب الشطرنج يعزز الصبر والتحليل العميق وتنمية المهارات العقلية الأخرى التي تكون ضرورية في الحياة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الثقافة الرياضية والفكرية في المجتمع، ودعم الأنشطة التي تساهم في تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم، وعندما يتاح للشباب فرصة ممارسة الشطرنج والمشاركة في بطولاته، يتم تعزيز روح المنافسة الصحية وتعليم الأخلاق الرياضية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الذهنية والتحليلية.

وقام محافظ الغربية بتسليم جوائز البطولة والتي أقيمت لمدة يوم واحد فقط على ٧جولات بالنظام السويسري بلغت مدة الجولة الواحدة 10 دقائق بالإضافة إلى 5 ثوان لكل نقلة حيث سلم رحمي كأس البطولة للبطل و18 ميدالية شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة تنوعت بين، 6 ميداليات ذهب للمركز الأول الفائز من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، و6 ميداليات فضية للفائزين بالمركز الثاني من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.



وميداليات برونز للمركز الثالث من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.



وفي ختام التكريم تبادل الحضور الدروع التذكارية.

وكانت قد انطلقت أمس، فعاليات أول بطولة على مستوى الجمهورية لشطرنج المدارس تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي225.

واشترك في البطولة نحو 343 طالباً وطالبة في مراحل التعليم المختلفة من عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

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