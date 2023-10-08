عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

التدريب العملي ومشروعات التخرج بـآداب القاهرة شرط للتخرج باللائحة الجديدة.. وعميد الكلية: سيتم تطبيقها من العام القادم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

آداب القاهرة عن اللائحة الجديدة :

لائحة كلية الآداب الجديدة ستحدث نقلة نوعية

سيتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة لليسانس العام

استحداث شعبة اللغة الأردية بقسم اللغات الشرقية

اعتمدت  كلية الآداب جامعة القاهرة اللائحه الجديدة بنظام الساعات المعتمدة لليسانس العام، وتطبيق الدراسات البينية لأول مرة من خلال استحداث عدد من المقررات الدراسية، التي تعتمد على الإنتاج المعرفي؛ لمواجهة التحديات والمتغيرات المتلاحقة، مع التركيز على أن تحقق رؤية مصر المستدامة 2030، ومواكبة الخريجين  لسوق العمل،  والتطور العالمي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة  نجلاء رأفت، عميد كلية الآداب، بأنها سعيدة جدا لصدور القرار الوزاري بشأن اعتماد لائحة كلية الآداب الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، الذي يمثل نقلة مهمة في تاريخ لوائح كلية الآداب، لما تحتوي عليه من مقررات علمية تخاطب سوق العمل، وتجعل خريج كلية الآداب مؤهلا بما تحصل عليه داخل قاعات الدرس من مواجهة المجتمع وتحدياته.

وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت، أن اللائحة تجعل الطالب قادرا على المنافسة بقوة للدخول في سوق العمل وتعمل الكلية على عقد ورش عمل للأقسام العلمية وموظفي شئون الطلاب لتأهيلهم للبدء في تطبيق اللائحة الجديدة من العام القادم بإذن الله، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير في التطبيق، مشيرة إلى أن الكلية على أهبة الاستعداد لتطبيق هذه اللائحة.

موعد تطبيق اللائحه الجديدة 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لأول مرة في أقسام اللغات  وأقسام العلوم الإنسانية سيتم  التركيز على التدريب الميداني ومشروع التخرج، بحيث يكونان متطلبا اساسيا للتخرج وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم، الذي سيبدأ معه تطبيق اللائحة، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة ستحدث نقلة كبيرة في تاريخ كلية الآداب؛ نظرا إلى أنها يتسد الثغرات المعرفية إلي جانب إكساب خريجي الكلية قدرات وإمكانيات تؤهلهم بقوة لسوق العمل.

أضاف الدكتور الخشت،  إن هذه اللائحة تم وضعها بعناية لتحقق توجهات الدولة فيما يتعلق بتنوع مسارات التعليم، والدعوة إلى الابتكار والتميز، ومواكبة التطور العالمي، واكتساب القدرة التنافسية، والتركيز على المقررات البينية، موضحا أنه تمت مراجعة المقررات الدراسية لتتماشى مع سوق العمل، وتواكب التطور العالمي، وتخدم المجتمع ككل. 

txt

قبل أي حد.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

txt

جامعة القاهرة الدولية تتزين بالأعلام احتفاء بطلابها وتنظم العديد من الفعاليات والأنشطة

البرامج الجديدة بلائحة كلية الأداب الجديدة 

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، أن المقررات الجديدة  في قسم اللغات الشرقية وآدابها (فارسي)

 قراءة في الصحف الإيرانية و نصوص من الصحافة الأفغانية  و نصوص من الصحافة الطاجيكية  و الآثار والفنون الإيرانية وأدب الأطفال الإيراني  والأدب الفارسي في المهجر  والنظام السياسي المعاصر في إيران

قسم اللغات الشرقية وآدابها (تركي):  مدخل إلى الوثائق التركية العثمانية  والملاحم والأساطير التركية ونصوص من الأدب الآذري ونصوص من الأدب الأوزبكي ونصوص من الأدب القازاقي، بينما يشمل قسم اللغة الإنجليزية وآدابها: أدب أطفال  والموسيقى والشعر وآداب أخرى بالإنجليزية والأدب الإلكتروني  والفن وفنون الأداء  والأدب الحديث والثقافة البصرية.

 قسم اللغة الفرنسية وآدابها: الفرنسية لأغراض جامعية و تاريخ الأدب عبر الوسائط السمعية والبصرية  ولغة تخصصية (علاقات دولية) وورشة في الكتابة الإبداعية  والأدب الموازي و الترجمة السمعية البصرية.

قسم الدراسات اليونانية واللاتينية: يشمل المقررات الجديدة تأثير الأدبين اليوناني والروماني في الأدب الإنجليزي  والجذور اللاتينية في اللغات الأوروبية الحديثة  والمصطلحات الفلسفية والطبية اليونانية في الحضارة الأوروبية الحديثة  وتحقيق النصوص العربية المترجمة عن اليونانية والأساطير اليونانية والرومانية وعلاقتها بنظريات علم النفس  والنظريات الحديثة في الأساطير  وتأثير الأدب اللاتيني في الأدب الإيطالي  والأصول اليونانية واللاتينية للمصطلحات القانونية والسياسية الحديثة والمصادر الكلاسية في الأدب العربي.

 

كلية الاداب جامعة القاهرة نظام الساعات المعتمدة كلية الاداب قسم اللغات الشرقية اللأئحة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

قبل أي حد.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

جامعة القاهرة الدولية تتزين بالأعلام احتفاء بطلابها وتنظم العديد من الفعاليات والأنشطة

إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية حول كشف الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

عبر هذا الرابط .. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن

كلية الأداب جامعة القاهرة تعلن التنسيق الداخلي للأقسام .. والدكتورة نجلاء رأفت توضح كيفية حل مشكلات تسجيل المقررات إلكترونيا

عميدة أداب القاهرة :اللائحة الجديدة نقلة مهمة في تاريخ لوائح الكلية

آداب القاهرة تعتمد لائحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الليسانس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفداً يترأسه المحافظ لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

إسرائيل.. تراجع بورصة تل أبيب 6.7% وانهيار مؤشر البنوك 8.7%

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء قوات الاحتلال لـ 350 شهيدا

تل أبيب تتعرض لكابوس..هجوم مباغت وتوغل هو الأكبر داخل إسرائيل منذ عقود

إسرائيل تبدأ الحرب ضد غزة وتستدعي الاحتياط.. فما هذه القوات؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في غلاف غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ