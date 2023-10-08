التدريب العملي ومشروعات التخرج بـآداب القاهرة شرط للتخرج باللائحة الجديدة.. وعميد الكلية: سيتم تطبيقها من العام القادم

آداب القاهرة عن اللائحة الجديدة :

لائحة كلية الآداب الجديدة ستحدث نقلة نوعية

سيتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة لليسانس العام

استحداث شعبة اللغة الأردية بقسم اللغات الشرقية

اعتمدت كلية الآداب جامعة القاهرة اللائحه الجديدة بنظام الساعات المعتمدة لليسانس العام، وتطبيق الدراسات البينية لأول مرة من خلال استحداث عدد من المقررات الدراسية، التي تعتمد على الإنتاج المعرفي؛ لمواجهة التحديات والمتغيرات المتلاحقة، مع التركيز على أن تحقق رؤية مصر المستدامة 2030، ومواكبة الخريجين لسوق العمل، والتطور العالمي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء رأفت، عميد كلية الآداب، بأنها سعيدة جدا لصدور القرار الوزاري بشأن اعتماد لائحة كلية الآداب الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، الذي يمثل نقلة مهمة في تاريخ لوائح كلية الآداب، لما تحتوي عليه من مقررات علمية تخاطب سوق العمل، وتجعل خريج كلية الآداب مؤهلا بما تحصل عليه داخل قاعات الدرس من مواجهة المجتمع وتحدياته.

وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت، أن اللائحة تجعل الطالب قادرا على المنافسة بقوة للدخول في سوق العمل وتعمل الكلية على عقد ورش عمل للأقسام العلمية وموظفي شئون الطلاب لتأهيلهم للبدء في تطبيق اللائحة الجديدة من العام القادم بإذن الله، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير في التطبيق، مشيرة إلى أن الكلية على أهبة الاستعداد لتطبيق هذه اللائحة.

موعد تطبيق اللائحه الجديدة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لأول مرة في أقسام اللغات وأقسام العلوم الإنسانية سيتم التركيز على التدريب الميداني ومشروع التخرج، بحيث يكونان متطلبا اساسيا للتخرج وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم، الذي سيبدأ معه تطبيق اللائحة، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة ستحدث نقلة كبيرة في تاريخ كلية الآداب؛ نظرا إلى أنها يتسد الثغرات المعرفية إلي جانب إكساب خريجي الكلية قدرات وإمكانيات تؤهلهم بقوة لسوق العمل.

أضاف الدكتور الخشت، إن هذه اللائحة تم وضعها بعناية لتحقق توجهات الدولة فيما يتعلق بتنوع مسارات التعليم، والدعوة إلى الابتكار والتميز، ومواكبة التطور العالمي، واكتساب القدرة التنافسية، والتركيز على المقررات البينية، موضحا أنه تمت مراجعة المقررات الدراسية لتتماشى مع سوق العمل، وتواكب التطور العالمي، وتخدم المجتمع ككل.

البرامج الجديدة بلائحة كلية الأداب الجديدة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، أن المقررات الجديدة في قسم اللغات الشرقية وآدابها (فارسي):

قراءة في الصحف الإيرانية و نصوص من الصحافة الأفغانية و نصوص من الصحافة الطاجيكية و الآثار والفنون الإيرانية وأدب الأطفال الإيراني والأدب الفارسي في المهجر والنظام السياسي المعاصر في إيران

قسم اللغات الشرقية وآدابها (تركي): مدخل إلى الوثائق التركية العثمانية والملاحم والأساطير التركية ونصوص من الأدب الآذري ونصوص من الأدب الأوزبكي ونصوص من الأدب القازاقي، بينما يشمل قسم اللغة الإنجليزية وآدابها: أدب أطفال والموسيقى والشعر وآداب أخرى بالإنجليزية والأدب الإلكتروني والفن وفنون الأداء والأدب الحديث والثقافة البصرية.

قسم اللغة الفرنسية وآدابها: الفرنسية لأغراض جامعية و تاريخ الأدب عبر الوسائط السمعية والبصرية ولغة تخصصية (علاقات دولية) وورشة في الكتابة الإبداعية والأدب الموازي و الترجمة السمعية البصرية.

قسم الدراسات اليونانية واللاتينية: يشمل المقررات الجديدة تأثير الأدبين اليوناني والروماني في الأدب الإنجليزي والجذور اللاتينية في اللغات الأوروبية الحديثة والمصطلحات الفلسفية والطبية اليونانية في الحضارة الأوروبية الحديثة وتحقيق النصوص العربية المترجمة عن اليونانية والأساطير اليونانية والرومانية وعلاقتها بنظريات علم النفس والنظريات الحديثة في الأساطير وتأثير الأدب اللاتيني في الأدب الإيطالي والأصول اليونانية واللاتينية للمصطلحات القانونية والسياسية الحديثة والمصادر الكلاسية في الأدب العربي.