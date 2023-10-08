عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل أي حد.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عبر هذا الرابط

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب شهادة الثانوية العامة  2023، على أن تجرى أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولًا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2023 .. تسجيل الرغبات مفتوح الآن للمستنفدين والمتخلفين

تنسيق الجامعات 2023 .. جامعة حلوان: تقديم طلبات الالتحاق والكشف الطبي إلكترونيا.. هذا الفرق بين نظامي الانتظام والانتساب

ويبحث الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لـ طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023 للحصول عليها فور ظهورها مباشرة دون وجود أي مشكلة على وجه الإطلاق في السطور التالية.

 

ويمكن لكل من يرغب في الاستعلام عن نتيجة التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تنسيق القبول بالجامعات 2023 لـ طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هــــنـــا للحصول عليها فور إعلانها مباشرة، ولكن يجب كتابة رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب فرصة الحصول على النتيجة الخاص بتقليل الاغتراب إلكترونيًا، ونوضح من خلال هذا التقرير، خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة، من خلال موقع التنسيق كالتالي:

 

خطوات الحصول على نتيجة الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تقليل الاغتراب، إلى موقع التنسيق من هنــــــــــا.

- بعد ذلك، يختار الأيقونة الخاصة بتقليل الاغتراب.

-إدخال البيانات المطلوبة

- يختار مصدر الشهادة التي حصل عليها «الثانوية العامة».

- إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل «رقم الجلوس، الرقم السري، الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة»، ثم يجري الضغط على الخطوة التالية، لتظهر للطالب، نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة به، سواء جرى قبولها أو رفضها.

خطوات الحصول على بطاقة الترشيح:


بدء تقديم الطلاب في نظام «تقليل الاغتراب» بالقاهرة - صورة أرشيفية

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أو نتيجة تنسيق الثانوية العامة بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول.

اختيار طباعة بطاقة الترشيح.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة الدولية تتزين بالأعلام احتفاء بطلابها وتنظم العديد من الفعاليات والأنشطة

إعلام القاهرة تنظم دورات تدريبية حول كشف الأخبار الكاذبة على شبكات التواصل

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

عبر هذا الرابط .. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن

كلية الأداب جامعة القاهرة تعلن التنسيق الداخلي للأقسام .. والدكتورة نجلاء رأفت توضح كيفية حل مشكلات تسجيل المقررات إلكترونيا

عميدة أداب القاهرة :اللائحة الجديدة نقلة مهمة في تاريخ لوائح الكلية

آداب القاهرة تعتمد لائحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الليسانس.. تفاصيل

آداب القاهرة تصدر تعليمات هامة للطلاب لحل مشكلة التسجيل الإلكتروني

ترشيحاتنا

بعد هجوم واسع لحركة المقاومة.. نداء عاجل من الهند لمواطنيها في تل أبيب

أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

تلبية لطوفان الأقصى.. آلاف الأردنيين يتوجهون إلى فلسطين لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي

الحقوا اشتروا.. الجنيه الذهب يفقد 400 جنيه.. وعيار 18 يحقق مفاجأة

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

الفريق فؤد عزيز غالي| حرر مدينة القنطرة في حرب أكتوبر..وكبد العدو خسائر كبيرة على خط برليف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ