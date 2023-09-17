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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنسيق الجامعات 2023 .. جامعة حلوان: تقديم طلبات الالتحاق والكشف الطبي إلكترونيا.. هذا الفرق بين نظامي الانتظام والانتساب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ : 

  • جامعة حلوان توضح الفرق بين نظامي الانتظام و الانتساب بالجامعة 
  • السيد قنديل : تقديم طلبات الالتحق و المشف الطبي الكتروني
  • نائب رئيس جامعة حلوان : مستعدون لبدء استقبال الطلاب بالعام الجديد 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتائج التنسيق الالكتروني ٢٠٢٣ للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية لطلاب الثانوية العامة لكافة المراحل .

ويتساءل الطلاب المرشحون لكليات جامعة حلوان عن إجراءات التقدم للجامعة و إجراءات التنسيق الداخلي للكليات .

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بدء اجرائات التقدم للكليات و بدء اجراءات الكشف الطبي و التنسيق الداخلي للمرشحين اليها. 

و نوه  انه علي الطلاب المرشحين للكليات تحري الدقة قبل تسجيل بياناتهم في اي موقع يتطلب تسجيل بيانات الطالب سوء للكشف الطبي او التنسيق الداخلي و متابعة المواقع الرسمية للجامعة .   

و تابع رئيس جامعة حلوان الي ان التسجيل للالتحاق بالجامعة للطلاب المرشحين للكليات يتم الكترونيا ، و كذالك التسجيل للكشف الطبي عن طريق موقع الجامعة ، و يتم تسجيل الطلاب بالتنسيق الداخلي للكليات الكترونيا عن طريق مواقع الكليات .  

و كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  لشئون التعليم و الطلاب انتهاء استعدادات  الكليات لاستقبال العام الجديد و تحهيز المدراجات و الاستعدادات لاستقبال الطلاب في مرحلة التقديم استعدادا لبدء العام الدراسي  

وأوضح أنه تشمل اوراق التقدم للجامعة للعام ٢٠٢٣ الاتي : 

  • صورة من شهادة الثانوية العامة
  • صورة من شهادة الميلاد
  • صورة من بطاقة الرقم القومي
  • صورة من بطاقة الترشيح ( يشترط أن تكون بطاقة الترشيح  موجهة إلي كلية الآداب)
  • تدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – امان – بي – البريد المصري – سداد).

و عن الفروق بين الانتظام و الانتساب باغلب الكليات " اوضحت ادارة الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ان الفروق تتمحور حول الاتي : 


- هناك اقسام  وبرامج بالتنسيق الداخلي للكليات لا تقبل طلاب الانتساب بل الانتظام فقط حيث لها شروط محددة تشمل “ محموع اللغة الانجليزية ، المجموع الكلي للطالب " و يلتحق بها عدد قليل من الطلاب . 


- الفرق في المجموع حيث : يمكن لطالب الثانوية العامة الحاصل على مجموع كلي أقل من الحد الأدني المحدد للكلية، الالتحاق بها عن طريق الانتساب الموجه (إذا كانت تطبق هذا النظام)، أي أنه يقبل من مجموع أقل من الانتظام، ويكون ذلك مقابل دفع رسوم دراسية أعلى من الرسوم المقررة للانتظام.

- الفرق فى الرسوم الدراسية : على سبيل المثال، إذا بلغت تكلفة الرسوم الدراسية المقررة للانتظام ٥٠٠ جنيها للعام الدراسي، فـ الرسوم المقررة لطلاب الانتساب الموجه تبلغ حوالي ١٠٠٠ أو ١٥٠٠ جنيها، لكن تختلف هذه الرسوم حسب الكلية والفرقة الملتحق بها الطالب، ويمكن تسديد الرسوم إما دفعة واحدة أو على قسطين .

- يدرس طلاب الانتساب الموجه نفس المواد والمناهج المقررة التي يدرسها طالب الانتظام، لكن تختلف من حيث عدد المحاضرات، فـ طلاب الانتساب الموجه لا يتلقون محاضرات يومية بأغلب الكليات .

- يكون لطالب الانتساب الموجه الحق في ممارسة جميع أنواع الأنشطة كالطالب المنتظم بشرط أن يتقدم بما يثبت تفرغه للدراسة.

- من حيث التحويل بين النظامين حيث يمكن لطالب الانتساب الموجه التحويل إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل. يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب المقيدين بـ الانتساب الموجه بجامعة ما إلى الكليات والمعاهد الأخرى بها، بشرط حصوله على الحد الأدنى للمجموع الذى قبل بالكلية أو المعهد المراد نقل قيده أو تحويله إليها.

 - يتاح لطلاب الانتساب الموجه نفس فرص العمل المتاحة لطلاب الانتظام، سواء الحكومية أو الخاصة، كما أن شهادة التخرج لا تتضمن ما إذا كان الطالب منتظما أم منتسبا.

إدارة جامعة حلوان إجراءات الكشف الطبي استقبال الطلاب التعليم العالي Jobs Education

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