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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصي.. 44 قتيلا من جيش الاحتلال إثر هجوم رجال المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أسماء 18 عسكريا قتلوا أمس ليصل إجمالي القتلى العسكريين إلى 44.

وقد نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية “شهاب” اليوم الأحد، صور صرعى جيش الاحتلال برصاص المقاومة داخل الأراضي المحتلة شرق قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغت 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن.  ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أسماء وأعمار 26 جنديا قتلوا أمس السبت عقب الهجمات الصاروخية التي نفذها رجال المقومة الفلسطينيين. حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل القناة 13 العبرية، ألموج بوكير اليوم الأحد، إن شرطة الاحتلال أعطت تعليماتها لمستوطني سديروت، وطالبتهم بعدم مغادرة المنازل”. وأكد بوكير، أنه مازال هناك عدد كبير من رجال المقاومة الفلسطينيين في المدينة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال تجددت في مقر الشرطة بمستوطنة "سديروت".

وأضافت القناة 12 العبرية، أن رجال المقاومة الفلسطينية تسللوا من جديد إلى منطقة إشكول. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أيضا، أن طائرة مسيرة تسللت بالقرب من مستوطنة نتيفوت.

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