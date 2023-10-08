محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة العوايضة بالشيخ زويد

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة، مدرسة العوايضة بإدارة الشيخ زويد التعليمية، بحضور قيادات التربية والتعليم بديوان عام المديرية، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



2740 مترا مسطحا

وأفاد المهندس غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بأن المساحة الإجمالية 2740 مترا مسطحا، والمساحة الفعلية للمدرسة 2606 أمتار مربعة، وتكلفة المشروع 11 مليون جنيه مصري، وأن المبنى مكون من 22 فصلا دراسيا بمساحة 360 مترا مربعا تسع 880 طالبا، واستراحة معلمين على عدد طوابق أرضي+ 3 علوى.

والغرض من إنشاء المدرسة هو إعادة إنشاء المدارس التي تقدمت بقرى جنوب الشيخ زويد التي تأثرت بفعل الحرب على الإرهاب، حتى يستقر المواطنون عقب عودتهم إلى ديارهم.

حضر الافتتاح القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وسلامة سالمان، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، وأيمن شراب، وكيل الإدارة وقيادات التعليم بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

