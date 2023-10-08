جلسة لحسم تمديد تعاقد فتوح مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد مسؤولو النادي جلسة جديدة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تجديد عقد اللاعب.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة عقد جلسة مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية بحضور وكيل أعماله لمناقشة ملف التجديد للظهير الأيسر الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

واكد المصدر أن الجلسة المقبلة سوف تشهد الاتفاق على التفاصيل المادية الخاصة بتجديد عقد اللاعب ليتم حسم الملف في أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر، أن عقد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الاتفاق مع أي ناد بحلول يناير المقبل.