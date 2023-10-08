مستقبل وطن يفتتح مقر أمانة حدائق أكتوبر بحضور قيادات الحزب

افتتح حزب مستقبل وطن، مقر أمانة حدائق أكتوبر، بقيادة اللواء رشدى همام امين الحزب قسم حدائق اكتوبر، و محمد حسنى امين تنظيم القسم.

جاء ذلك بحضور أمانة شئون المجالس المحلية محافظة الجيزة بقيادة النائب سيد أحمد سيد، وعمرو القطامى، وقيادات حزب مستقبل وطن النائب عادل ناصر امين عام الحزب بمحافظة الجيزة، النائب عبد الوهاب خليل امين تنظيم المحافظة، النائب محمد سلطان امين العلاقات العامه بالمحافظة، والاستاذ احمد عطا الله عضو هيئة مكتب المحافظه وجميع قيادات الحزب من نواب وامناء الاقسام والمراكز، إضافة إلى امناء قسم حدائق اكتوبر.