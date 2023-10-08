صائد الطائرات|ابنة الشهيد أحمد حسن: والدي أسقط 13 مروحية إسرائيلية بحرب أكتوبر.. فيديو

منها اثنتان بصاروخ واحد

أكدت نهلة أحمد حسن، نجلة الشهيد المقدم أحمد حسن، أحد شهداء حرب أكتوبر ولقب بصائد الطائرات، أن سلاح الدفاع الجوي المصري في حرب أكتوبر كان لها دور هام، مشيرة إلى أن هذا السلاح حمى جنودنا خلال العبور العظيم الذي تحقق خلال الحرب.



وقالت نهلة أحمد حسن، خلال لقاء لها لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفصائية المصرية"، إن إسرائيل خلال الحرب كان لديها رغبة لعمل اختراقات في عمق الدولة المصرية، ولكن تصدى لهم بشكل حاسم سلاح الدفاع الجوي.



وتابعت نجلة الشهيد المقدم أحمد حسن، أحد شهداء حرب أكتوبر ولقب بصائد الطائرات، أن والدي نجح في إسقاط 13 طائرة العدو خلال حرب أكتوبر، منها طائرتان بصاروخ واحد .

