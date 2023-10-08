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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي عدد من المسئولين لاطلاق مبادرة بلدنا.. أمانة حكاية وطن

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد  الدكتور " أيمن مختار" محافظ الدقهلية ، على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجلس القومي للمرأة من خلال الجهاز التنفيذي لتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لنجاح المبادرات التثقيفية لدي طلاب وتلاميذ المدارس .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بوفد المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتوره أمينة شلبي مقررة فرع المجلس القومي بالدقهلية، وأعضاء المجلس كلا من: الدكتورة نهاد كمال الدين والدكتورة أماني غبور والدكتوره سلوي حسن منسقي مبادرة “بلدنا.. أمانة”، لطلاب وتلاميذ المدارس وبحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، وسهام سرور رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان بمديرية التربية التعليم بالدقهلية.

 وتم خلال اللقاء إطلاق "مبادرة بلدنا ٠٠٠٠أمانة حكاية وطن ٠٠٠بين الرؤيا والانجاز " لطلاب وتلاميذ المدارس... 
ومن جانبها اوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ان هناك عدة مبادرات تثقيفية وتوعوية تشمل مبادرة "بلدنا ٠٠٠٠أمانة"  بهدف تعزيز النظرة الايجابية للمستقبل ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهه المجتمع ودور المشروعات القومية  الكبرى ومبادرة ( انتبه ) للفضاء الالكترونى بكل  تحديات وتوضيح الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية والابتزاز والتحرش الالكترونى، ومبادرة "يحكي ان" للحديث عن الشخصيات المصرية التاريخية المؤثرة في المجتمع.

وأكد "مختار" ، على ضرورة الإعداد الجيد والمتميز لبرنامج وخطة العمل بمشاركة كافة الاجهزة التنفيذية واشراف ومتابعة  فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.

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إطلاق مبادرة الاجهزة التنفيذية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الشخصيات المصرية المجلس القومى للمرأة محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

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