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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يقرر تقليل تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 قرر الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية النزول بتنسيق القبول بالصف الاول الثانوي الفني الصناعي تلبية لرغبة اولياء الامور الذين يرغبون في الحاق ابنائهم بالتعليم الثانوي الفني.

 حيث إن التعليم الثانوي الفني الصناعي "انتظام" تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به الي 205 بدلا من 210 درجه،  والثانوي الفني الصناعي 3 سنوات "نظام الخدمات" تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به من 165 الي 160 درجه، وعن التعليم المزدوج مكانيكا تركيبات تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به الي 170 بدلا من 175 درجه، وايضا تخصصات ملابس ونسيج ومساعد فني وزراعي تقرر النزول بتنسيق القبول بهم الي 155 درجه بدلا من 160 درجه..

 
جاءت موافقات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بناءا علي ما عرضه  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي اكد حرص مديرية التربية والتعليم ومن خلال تكليفات وزير التربية والتعليم و محافظ الدقهلية علي مصلحة ابنائنا الطلاب وتحقيق مطالب ورغبات اولياء الامور بمحافظة الدقهلية وذلك وفقا لما تقررة القواعد والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالعملية التعليمية بصفة عامة.

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