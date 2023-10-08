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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في ليبيريا: شركاتنا الوطنية مستعدة لبدء تنفيذ مشروعات تنموية خاصة

السفير المصرى فى
السفير المصرى فى ليبيريا يلتقي مع وزير الخارجية الليبيرى

استقبل وزير الخارجية الليبيرى، دي - ماكسويل ساه كيمياه، السفير أحمد السيد هلال سفير مصر فى ليبيريا بمقر وزارة الخارجية الليبيرية؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيريا، حيث تناول اللقاء التباحث حول المستوى المتطور للعلاقات بين البلدين. 

وأكد السفير المصرى عمق ومتانة علاقات الصداقة القوية التى تربط بين مصر وليبيريا واهتمام مصر بدعم أواصر التعاون ودفع العلاقات على كافة الأصعدة ومواصلة تقديم مصر كافة أشكال الدعم والمساندة للجانب الليبيرى فى كافة المجالات، هذا إلى جانب، تكثيف الاتصالات عالية المستوى بين البلدين فى الفترة المقبلة.

وقد قدم السفير المصرى شرحاً وافياً للوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى عدد من المجالات. 

وأشار كذلك إلى الدعم المصرى فى مجال التعليم خاصة المنح الدراسية التى تقدمها مصر سنوياً للطلبة الليبيريين والبالغ عددها سبع منح  لاستكمال الدراسة الجامعية فى الجامعات المصرية.

كما أشار السفير المصرى إلى استعداد الجانب المصرى للبدء فى اتخاذ خطوات عملية من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين فى المجالات ذات النفع المشترك ومن بينها مجالات الزراعة والاستثمار والبنية التحتية، معرباً عن استعداد الشركات المصرية للبدء فى تنفيذ مشروعات تنموية خاصة فى ليبيريا منوهاً بالمشروعات الناجحة التى نفذتها الشركات المصرية فى هذه القطاعات فى عدد كبير من الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الليبيرى اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة القوية مع مصر وحرص الحكومة الليبيرية على توطيد أواصر التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، معرباً عن الشكر والامتنان للجانب المصرى على كافة أوجه الدعم الفنى والدورات التدريبية المقدمة لرفع كفاءة القدرات البشرية فى القطاعات الحكومية الليبيرية المختلفة.

وأعرب الوزير الليبيرى عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون بين وزارتى خارجية البلدين خاصة على صعيد الدعم الفنى واللوجستى وكذلك عقد دورات لنقل الخبرات المصرية فى مجال تنمية المهارات الدبلوماسية للجانب الليبيرى.

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