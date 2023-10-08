روسيا تدعو الجامعة العربية إلى التركيز على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سيعطيان الأولوية لبحث تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال محادثاتهما المقررة يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الجامعة العربية إن أبو الغيط غادر إلى روسيا بدعوة من لافروف.

وقالت زاخاروفا: 'لدينا جدول أعمال مزدحم، ولكن نظرا للتصعيد الكبير في الصراع العربي الإسرائيلي، فإن هذه القضية ستحظى بأقصى قدر من الاهتمام'.

وأضافت أن الاجتماع بين المسؤولين سيعقد في موسكو يوم الاثنين.