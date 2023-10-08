بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

تصدرت الفنانة مى عمر ، ا لتريند عبر موقع البحث الشهير جوجل بعد ظهورها بالريش الأسود رفقة زوجها المخرج محمد سامى.

واعتادت الفنانة مى عمر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

واختارت مى عمر فستانا أنيقا من خامة الكريب باللون الاسود الملكي، ومزود بذيل بالريش .



وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مى عمر أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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