إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل لقاء فريقه أمام نظيره الأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، المحدد موعده السابعة مساء اليوم الأحد، بإستاد برج العرب بالأسكندرية.

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز وإياد العسقلاني

خط الوسط : محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء : كمال السيد حارسا ومعه عصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد محسن ومحمد حسن ومحمود الشبراوي ونادر فرج وعبد الله السعيد وباسم مرسي .