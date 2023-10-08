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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن قصف منشآت لـ حماس قرب بيت حانون

صدى البلد

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه قصف منشآت تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بالمناطق المتاخمة للسياج الأمني ​​في مدينة بيت حانون وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واحتدمت الأعمال العدائية حول قطاع غزة، بينما واصلت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية السيوف الحديدية.

وفي اليوم السابق، أطلقت حركة حماس المسلحة أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل، ودعت إلى القتال 'لتحرير الأراضي الفلسطينية'.

وتفاجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسلل فلسطينيين إلى إسرائيل عن طريق البر والبحر وأيضا بالطائرات الشراعية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن 'الأمة في حالة حرب' وتوعد بالرد القاسي على حماس.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية هجومية شملت ضربات في قطاع غزة. 

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