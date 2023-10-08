دوري المحترفين.. فوز حرس الحدود وعبور غزل المحلة محطة أبوقير

انتهت منذ قليل أولي مباريات الجولة الثالثة بدورى المحترفين والتى انتهت بفوز حرس الحدود علي فريق المصرية للاتصالات بهدف دون رد ،وتخطي غزل المحلة فريق أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد .

غزل المحلة & أبوقير للأسمدة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد الفور علي فريق أبوقير للاسمده بقيادة أيمن المزين بنتيجة هدفين دون رد ،أحرزهما مارو والأخميمي ، ليرفع غزل المحلة رصيده ل ٧ نقاط ،بينما يتجمد رصيد أبو قير للاسمده عند النقطة ٣ .

حرس الحدود & المصرية للاتصالات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود فوزا هاما وغاليا علي فريق المصرية للاتصالات بهدف للاشئ سجله اللاعب محمود ممدوح ،في اللقاء الذي أقيم باستاد المكس بالاسكندريه ،ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .

بعذا الفوز رفع فريق حرس الحدود رصيده إلي النقطة ٧ بينما توقف قطار فريق المصرية للاتصالات عند النقطة ٦ ،بعد تحقيقه فوز كبيرا بالجولة الماضيه برباعية وتصدره جدول الترتيب .