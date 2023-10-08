بعد تحولها للربحية.. شيني تدرس إضافة أنشطة جديدة

أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن عقد جمعيتها العامة غير العادية يوم 29 أكتوبر 2022، لمناقشة استمراريتها.

وأضافت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، أن الجمعية ستناقش تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجها (مصنع السيراميك - مصنع الصحي - مصنع البورسلين)، أو عقود إدارة وتشغيل وإضافة إلى أنشطتها بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول.

وتناقش الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته، اعتماد القوائم المالية العام المالية المنتهي في 30 يونيو 2023، والنظر في تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعض الأصول خلال العام الاحتياطي الرأسمالي.



نتائج أعمال سنوية

وقد أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني ،تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

تأسيس الشركة

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وتتبع القانون 203 لسنة 1991 ،وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التى تملك 45% من اسهمها.

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص