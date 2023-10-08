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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: فين المشكلة لما أحب شخص أصغر مني في السن

الهام شاهين
الهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، أن دورها في حكاية ألفريدو، ألقى الضوء على المجتمع لأن البعض لا يلتفت بأن هناك عدد كبير من مصابي مرض الزهايمر، ملفتة بأن المرض الذي جسدته ليس له علاج في العالم وهي كارثة كبيرة.


وتابعت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "مرض الزهايمر تدهوره صعب جدا لأن كل حاجه في الشخص ده بتموت لكن بتفضل فيه الروح.. المرض لما بيجي في المخ لأن المخ هو اللي بيدي الإشارات للجسم كل الإشارات بتيجي تتوقف فيبقي المريض عبارة عن جثة بتتنفس وهو من أصعب الأمراض وكارثة كبيرة منتشر جدا".


وكشفت "شاهين"، أن عدد المصابين بمرض الزهايمر في مصر من 450 ألف لـ 500 ألف مريض، وهناك أشخاص كثيرون لم يحصر عددها بسبب عدم إبلاغ أهالي الشخص الماص بمرض الزهايمر عن الجهات المسؤولة، مردفة أن الدور الذي قدمته كان الحالة الأولى من مرض الزهايمر وليس المرحلة المتقدمه وأحيانا يكون الشخص واعي وفي أوقات أخرى يكون فاقد عقلة ولكنه يدرك أنه ينسى.

وردت إلهام شاهين على منتقدي العمل قبل عرضه من خلال ظهورها مع النجم أحمد فهمي على بوستر العمل، قائلة أنهما أخذوا مقلب كبير في حياتهم، وما يقال مجرد كلام فارغ وعلى أي أساس تم انتقاد العمل قبل ظهوره، معقبة :"الناس قالت دي عاملة قصة حب وست كبيرة وبتحب واد صغير.. بس لو أفترضنا أنهما أكتشفوا أني ست كبيرة وبتحب واحد أصغر منها في السن فين المشكلة في كده!؟.. كل اللي قالوه كلام فارغ".


واختتمت إلهام شاهين، حديثها قائلة :"حتى لو كانت شخصية شريرة أو مرفوضة في المجتمع ده أمر عادي أنها تتعرض في الشاشة ودي حاجه مش ضد قانون ولا ضد شرع أو شي غريب.. في تسرع في الموضوع الشخص عاوز يهاجم وخلاص مش فارق معاه الموضوع.. حتى اللي كانوا بيهاجموا أعتذروا والكل أنبسط بدوري والعمل كل الناس أجتمعت عليه".


يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.


https://fb.watch/nyDR330uTg/?mibextid=Nif5oz

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