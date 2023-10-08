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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: بدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحي.. فيديو

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، سبب دخولها المستمر فى خلافات مع الآخرين، معقبة:" في ناس كتير مابتحبش الحقيقة، عاوزين النفاق".

وأكدت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل قائلة: "كتير بختلف مع الآخر عشان مش منافقة، وبقول الحقيقة اللي مش بتعجب الناس.

الدين الإسلامي


وأشارت الفنانة إلهام شاهين إلى أنها تدافع عن الفن بكل قوتها وكذا تدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحى.

وتابعت: بيقولوا بتتكلم ضد الدين بالعكس، أنا بتكلم ضد المتاجرين بالدين، واللي بيفسروا الدين غلط، لأن الدين شئ عظيم وفيه سمو وروحانيات، وربنا بيأمرنا بكل حاجة حلوة.

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