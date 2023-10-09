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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق اسم "إيهاب الضباعني" على صالة متحدي الإعاقة للألعاب الرياضية ببني سويف

ايهاب الضباعني
ايهاب الضباعني

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ،   اطلاق اسم الزميل ايهاب الضباعني نائب مدير كلية الآداب ، والذى وافته المنية صباح اليوم ، على صالة متحدى الإعاقة للألعاب الرياضية بمجمع التعليم الصناعي.

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وأوضح رئيس الجامعة ، إن القرار جاء تقديرا لما قدمه الزميل من اهتمام واسع وكبير في خدمة ذوي الهمم داخل وخارج الجامعة ، وتجسيدا لجهوده المبذولة وتواصله الدائم والمستمر مع ذوي الهمم وعمله على إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها ، فضلا عن حرصه الشديد  فى إقامة المسابقات الرياضية والثقافية والفنية لمتحدي الإعاقة ليس على مستوى الجامعة فحسب ، بل على مستوى محافظة بني سويف بأكملها.

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