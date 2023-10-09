إطلاق اسم "إيهاب الضباعني" على صالة متحدي الإعاقة للألعاب الرياضية ببني سويف

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اطلاق اسم الزميل ايهاب الضباعني نائب مدير كلية الآداب ، والذى وافته المنية صباح اليوم ، على صالة متحدى الإعاقة للألعاب الرياضية بمجمع التعليم الصناعي.



وأوضح رئيس الجامعة ، إن القرار جاء تقديرا لما قدمه الزميل من اهتمام واسع وكبير في خدمة ذوي الهمم داخل وخارج الجامعة ، وتجسيدا لجهوده المبذولة وتواصله الدائم والمستمر مع ذوي الهمم وعمله على إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها ، فضلا عن حرصه الشديد فى إقامة المسابقات الرياضية والثقافية والفنية لمتحدي الإعاقة ليس على مستوى الجامعة فحسب ، بل على مستوى محافظة بني سويف بأكملها.