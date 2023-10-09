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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية التي تنفذها وزارة الزراعة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا  أهمية وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات اللجان  البيطرية، مع ضرورة حشد كافة الجهود للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التي تواجه الثروة الحيوانية.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه د.أحمد الجبالي مدير الطب البيطري" تضمن الإشارة إلى قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل حملة قومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وبدأت اول الشهر الجاري ، حيث بلغ إجمالي الأعداد المحصنة أكثر من 9600 رأساً من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة.

 

وأشار مدير الطب البيطري، أن المديرية قد أتمت استعداداتها، لتنفيذ الحملة، بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة، الذي بعد من الأمراض الفيروسية التي  تصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب ،من خلال إفرازات مخاطية  من العين والدموع والإفرازات.

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