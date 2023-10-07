إصابة 4 اطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف

أصيب 4 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي عقب تناول طعام فاسد بقرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول 4 أطفال إلي مستشفي سمسطا المركزي مصابين باشتباه تسمم غذائي.

وتبين أن الأطفال مقيمون بقرية تابعة لمركز سمسطا ،مصابين باشتباه تسمم غذائي لتناول طعام فاسد .

تم تقديم العلاج اللازم لهم بمستشفى سمسطا المركزي وأخذ عينات من فضلات الطعام لتحليلها، وتم تحويلهم إلي مستشفي بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج