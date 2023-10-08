عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل الأموال ستذهب إلى إسرائيل.. مستشار زيلينسكي: صراع الشرق الأوسط يقلل مساعدات الغرب لنا

صدى البلد

قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قد يؤثر على الوضع في منطقة القتال في أوكرانيا.
 

وأضاف سوسكين في قناته على موقع "يوتيوب": "لن تحدث أي اختراقات (خلال الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية) وقد تفاقم الوضع بشكل حاد بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. لا يوجد مال، ولن يكون هناك أبداً".
 

وأوضح أنه: "من الواضح أن كل الأموال ستذهب الآن إلى إسرائيل. أحاديث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أنه سيطلب 100 مليار دولار كمساعدة إلى أوكرانيا. أعزائي من سيعطيهم؟".

وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

بعد تسجيل هدفين في شباك برايتون.. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالبريميرليج

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام صينية تصدر تحذيرا صارخا للفلبين .. ماذا يحدث؟

لدعم إسرائيل ضد حماس.. البنتاجون تنشر مجموعة حاملة طائرات في شرق المتوسط

بعد طوفان الأقصى.. الأسواق الإسرائيلية تغرق والشركات تغلق أبوابها| تقرير

واشنطن تعلن عن مساعدة جديدة لإسرائيل | تقرير

للرد على طوفان الأقصى..إسرائيل تشن عمليات واسعة وتهدد بـ حرب كبرى بالشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإخلاء المدن القريبة من الحدود مع لبنان

روسيا تدعو الجامعة العربية إلى التركيز على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون ضد اتفاق العفو الكتالوني المحتمل

ترشيحاتنا

52 الف قطعة أثرية مسروقة..اليونيسكو تفتتح أول متحف افتراضي للحفاظ على التراث

سويلم:يجب وضع خطة لإنتاج ملحمة متكاملة عن نصر أكتوبر لكل الأجيال

أبطال حرب أكتوبر يوجهون رسالة للأجيال الحالية.. تفاصيل

برشلونة يفقد نقطتين جديدتين أمام غرناطة في الدوري الإسباني

100 صاروخ.. كتائب القسام توجه ضربة خطيرة على مدينة عسقلان المحتلة

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

بسعر خرافي.. بدلة مريم أوزرلي تثير الجدل على السوشيال ميديا

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ