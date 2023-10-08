كل الأموال ستذهب إلى إسرائيل.. مستشار زيلينسكي: صراع الشرق الأوسط يقلل مساعدات الغرب لنا

قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قد يؤثر على الوضع في منطقة القتال في أوكرانيا.



وأضاف سوسكين في قناته على موقع "يوتيوب": "لن تحدث أي اختراقات (خلال الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية) وقد تفاقم الوضع بشكل حاد بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. لا يوجد مال، ولن يكون هناك أبداً".



وأوضح أنه: "من الواضح أن كل الأموال ستذهب الآن إلى إسرائيل. أحاديث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أنه سيطلب 100 مليار دولار كمساعدة إلى أوكرانيا. أعزائي من سيعطيهم؟".

وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".