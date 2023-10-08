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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جزء من تاريخ مصر العظيم.. أحمد موسى يكرم 3 أبطال شاركوا في حرب أكتوبر

صدى البلد

كرم الإعلامي أحمد موسى 3 من أبطال حرب أكتوبر خلال برنامجه "على مسئوليتي" وذلك خلال استضافتهم للحديث عن ذكرياتهم في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر وكواليس مشاركتهم في الحرب.

أهدى الإعلامي أحمد موسى درعًا تكريميًا من قناة صدى البلد لكل من عميد البحرية أحمد مأمون وفتحي شلبي وسيد عباسي، الذين كانوا من أبطال حرب أكتوبر.

وخلال الحلقة، شارك فتحي شلبي، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل من العمليات العسكرية البارزة في تلك الحرب وكيف كانوا غير مستعدين للحرب حتى اللحظة الأخيرة قبل بدء الهجوم.

ووصف الإعلامي أحمد موسى هذه الذكريات بأنها جزء من تاريخ مصر العظيم.

 

أحد أبطال حرب أكتوبر أحمد موسى العمليات العسكرية الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر على مسئوليتي

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