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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 صاروخ.. كتائب القسام توجه ضربة خطيرة على مدينة عسقلان المحتلة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت حركة حماس، أمس الأحد، أن كتائب القسام التابعة لها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى، وذلك ردا على استهداف قوات الاحتلال للبيوت الآمنة.

 

ومن جانبها، قالت كتائب القسام في بيانلها: "وجهنا ضربة صاروخية لمدينة عسقلان بـ 100 صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على استهداف البيوت الآمنة".

وأضافت كتائب القسام في بيانها: "قصفنا مطار بن جوريون جنوب تل أبيب برشقة صاروخية ردا على الجرائم المتواصلة".

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمصرع 40 شرطيًا إسرائيليا وإصابة 120 آخرين جنوبي إسرائيل في إشتباكات مع المقاومة الفلسطينية خلال هجوم “طوفان الأقصي”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت، تأهبا لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

 

كتائب القسام حركة حماس عسقلان معركة طوفان الأقصى مطار بن جوريون تل أبيب

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