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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهباش: الوضع غاية في الصعوبة وهناك مذبحة حقيقية تدور رحاها في قطاع غزة

فلسطين
فلسطين

وصف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب طوفان الأقصى بأن الوضع غاية الصعوبة وأن هناك مذبحة حقيقية ترتكب في قطاع غزة وبالفعل مساء اليوم امتدت الاشتباكات لرام الله وبالفعل سقط شهداء في رام الله في مواجهة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي وعدد من إصابات   والبلاد في ساحة مفتوحة في ساحة نضال مفتوحة في كل شبر  من الأراضي الفلسطينية المحتلة من القدس لجنين ومن غزة لرام الله.

 

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محمود الهباش: لقاء الرئيسين السيسي والفلسطيني أخوى

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محمود الهباش: حل القضية الفلسطينية أمر داخلي وعلينا التخلص من التدخلات الخارجية


وبين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مستفيدة في ذلك من دعم أمريكي عدواني مطلق داعم للاهاب الإسرائيلي.


مشدداً في تعليقه على الدعم الامريكي الذي ابدته إدارة بادين تجاه تل ابيب: "لا نبالغ أن واشنطن هي الراعي الرسمي للعدوان الإسرائيلي وكل الدم تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة وعلى العالم أن يفهم ذلك ويعي أن سياسة الكيل بمكالين وتدليل إسرائيل وحماية الإحتلال ودعمها سياسياً وقانونياً وعسكريا بالعتاد وهي سياسة عدوانيه خرقاء".


وثمن الهباش تضامن الفصائل الفلسطينية والمقاومة ودورها في فيما اسماه ساحة النضال المفتوحه قائلاً : " نحاول وسط هذا الوضع أن ندافع عن أنفسنا وهو حق مشروع في الدفاع عن أنفسنا والمقاومة حق مشروع وواجب أن نمارسها حماية لانفسنا ومقدساتنا.

الاحتلال الاسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضى الفلسطينية الإعلامية لميس الحديدي الرئيس الفلسطيني الشعب الفلسطيني الفصائل الفلسطينية

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