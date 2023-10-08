الهباش: الوضع غاية في الصعوبة وهناك مذبحة حقيقية تدور رحاها في قطاع غزة

وصف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب طوفان الأقصى بأن الوضع غاية الصعوبة وأن هناك مذبحة حقيقية ترتكب في قطاع غزة وبالفعل مساء اليوم امتدت الاشتباكات لرام الله وبالفعل سقط شهداء في رام الله في مواجهة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي وعدد من إصابات والبلاد في ساحة مفتوحة في ساحة نضال مفتوحة في كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة من القدس لجنين ومن غزة لرام الله.



وبين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مستفيدة في ذلك من دعم أمريكي عدواني مطلق داعم للاهاب الإسرائيلي.



مشدداً في تعليقه على الدعم الامريكي الذي ابدته إدارة بادين تجاه تل ابيب: "لا نبالغ أن واشنطن هي الراعي الرسمي للعدوان الإسرائيلي وكل الدم تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة وعلى العالم أن يفهم ذلك ويعي أن سياسة الكيل بمكالين وتدليل إسرائيل وحماية الإحتلال ودعمها سياسياً وقانونياً وعسكريا بالعتاد وهي سياسة عدوانيه خرقاء".



وثمن الهباش تضامن الفصائل الفلسطينية والمقاومة ودورها في فيما اسماه ساحة النضال المفتوحه قائلاً : " نحاول وسط هذا الوضع أن ندافع عن أنفسنا وهو حق مشروع في الدفاع عن أنفسنا والمقاومة حق مشروع وواجب أن نمارسها حماية لانفسنا ومقدساتنا.