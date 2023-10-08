مستشار الرئيس الفلسطيني: أبو مازن يقود حراكا دبلوماسيا لإنهاء العدوان وهو الأولوية الحالية

كشف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن جهود السلطة الفلسطينية هو الحراك السياسي الدبلوماسي الدولي بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن في شكل عاجل في تحركات تضع نصب عينيها إيقاف المذبحة الدائر رحاها حالياً.



وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: حالياً الحل الأهم هو وقف المذبحة حقناً للدماء وحماية لأبناء الشعب بالأخص قطاع غزة والتأكيد أن سبب هذه الماسي التي تواجهها المنطقة هو الإحتلال الإسرائيلي وليس المقاومة الفلسطينية وإستمرار الإحتلال يعني إستمرار التوتر والعنف في المنطقة وغياب الاستقرار.



موضحاً أن الجهود بعد وقف المذبحة تمتد إلى كافة الملفات وأهمها إنهاء الإحتلال بإعتباره منبع عدم الإستقرار في المنطقة.



مستطرداً : " الرئيس أبو مازن في إتصالاته مع الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني وفي تواصله مع الادارة الامريكية أهمية الضغط الحقيقي على تل أبيب لايقاف العدوان لان الدم لن يولد إلا دماً ولايمكن أن تنكسر إرادة الشعب الفلسطيني وسوف يستمر مزيداً من المقاومة والدفاع عن النفس والاحتلال سوف يدفع الثمن ولايوجد إحتلال بلا ثمن وإذا كانت تتوهم إسرائيل أن بوسعها فعل كل شيء دون رد فعل فلسطيني فهي واهمة فهو حق مشروع ومقدس".



وعن الاوضاع الانسانية في قطاع غزة وإحتياجات القطاع قال الهباش : " كل الطرق والمنافذ لقطاع غزة مغلقة إلا معبر الرفح وحديث الرئيس أبو مازن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تحديد احتياجات القطاع وهو المستلزمات الطبية والأدوية والوقود لتشغيل محطات الكهرباء التي يعاي القطاع من إنقطاع كامل للكهرباء بفعل قوات الاحتلال وللايوجد سوى محطة واحدة لاتغطي ربع إحتياجات القطاع وتحتاج للوقود أيضاً.



وعن مايأمله الفلسطنيون من إجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري طالب الهباش بأن تكون هناك قرارات أكثر فاعلية وأن يكون جل الاهتمام هو وقف الاعتداء والعدوان وإعادة الاعتبار للقضية الرئيسية وهي إنهاء الاحتلال وبدون ذلك لن يكون هناك إستقراراً وسنظل في هذه الدوامة.