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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تعتدي دائما على غزة

المندوب الفلسطيني
المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور

قال  المندوب  الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية، وليس هناك ما يبرر قتلهم.

وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة الغاشمة ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك، هناك 413 شهيدا ونحو  2300 مصاب.

 قطاع غزة

وتابع أن دعاوى إسرائيل للحصار والاعتداءات على قطاع غزة هدفها تدمير حماس وقدراتها العسكرية وضمان الأمن، لكن كما هو واضح للجميع أن الحصار والاعتداءات لم تحقق أيا من الأمرين، الأمر الوحيد هو المعاناة البشعة للمواطنين، فحان الوقت لإناء هذا الحصار وفتح الأفق السياسية.
 

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