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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن أسر المزيد من الإسرائيليين.. وتكشف تفاصيل الاشتباكات مع الاحتلال

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها ما زلت في حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها قامت بأسر المزيد من الإسرائيليين اليوم.

وأكدت “حماس”، أن مقاتليها تمكنوا من اقتياد عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة”.

ولفتت إلي أن مقاتليها تمكنوا من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، إن الحركة لديها أكثر من 100 أسير إسرائيلي، ومن بينهم ضباط كبار.

وحسب قناة “الغد” الإخبارية، قال أبو مرزوق، إن هدف عملية “طوفان الأقصى” حماية الأقصى ووقف التقسيم الزماني والمكاني.

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وأوضح أنه “من المبكر الحديث عن مفاوضات لوقف القتال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف أبو مرزوق، أن “هناك طرفان يقرران ويوافقان على إيقاف المعركة، وإذا تقدم الوسطاء الآن بمشاريع ترضي قيادة حماس ستتوقف المعركة”.

وتابع قائلا: “أبرز مطالبنا سنعلنها لاحقا وستكون واضحة وهناك عناوين سياسية نطالب بها منذ بداية المعركة”.

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