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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. المعارضة الإسرائيلية تعلن الانضمام إلى حكومة تدبير الحرب

بيني جانتس
بيني جانتس

أعلن المعارض الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الأحد، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده للانضمام إلى حكومة تدبير الحرب التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة الاحتلال.

 

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بند الحرب.

وكان نتنياهو اجتمع في وقت سابق بقيادات وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني، على خليفة إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم استدعاء قوات الاحتياط في كل أنحاء الأراضي المحتلة ، مشيرًا إلى أنه قتل المئات من عناصر المقاومة الفلسطينية وأسر العشرات.

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