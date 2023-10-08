نتنياهو يبحث عن مخرج للاحتلال من عملية طوفان الأقصى مع الرئيس الأمريكي

قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يتحدث بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى هذا المساء.

بعد يوم ونصف تقريبا من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل، وانطلاق عملية طوفان الأقصى، والذي أدى إلى نقل عدد كبير للغاية من أسرى الاحتلال إلى قطاع غزة، فضلا عن مفقودين لم يتم تحديد مكان وجودهم بعد.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد عين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العميد الجنرال غال هيرش (احتياط)، مسئولا عن قضية الأسرى والمفقودين في عملية طوفان الأقصى، اليوم الأحد، على أن تخضع كافة الوزارات الحكومية لتعليمات “هيرش” في هذا الشأن، وذلك بعد حديث المسئولين في تل أبيب عن وجود أكثر من 100 أسير.