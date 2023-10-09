أستاذ علوم سياسية: تخطيط استراتيجي وتكتيك عسكري وراء نجح عملية غزة.. فيديو

تحدث الدكتور جمال الفاضي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عن عملية طوفان الأقصى.

وقال الدكتور جمال الفاضي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ما حدث يشكل نقطة كبيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف: "ما حدث هو تغليب الإرادة الفلسطينية على قوة العنجهية التي تمارسها إسرائيل، وما حدث يؤكد على أن صوت العقل قد غاب أمام عنجهية اليمين الإسرائيلي الذي يصر على استمرار الاحتلال واقتحام الأقصى".

وأشار الدكتور جمال الفاضي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية،:"رد فعل المقاومة الفلسطينية كان مفاجئا للاحتلال، وإنجازا ميدانا نتج عن تخطيط استراتيجي وتكتيك عسكري، وعمل ميداني تاريخي".