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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي يكشف تطورات مفاجئة لـ "طوفان الأقصى".. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عملية "طوفان الأقصى" المقامة من قبل الفصائل الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن العملية كانت برية وبحرية وجوية، وقامت المقاومة الفلسطينية بخطف وقتل وأسر العديد من الجنود الإسرائيليين.
 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أنه لا يوجد أحد يختلف حول ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتحرير المسجد الأقصى، وهذا هدف كل عربي وكل حر في العالم أجمع، متسائلاً: "هل ما جرى سيفهم دولة الاحتلال أن الأمن لن يتحقق بالسلاح؟،، هل اكتشف الجانب الفلسطيني بأن اللحمة الوطنية الفلسطينية ضرورة  لحل القضية الفلسطينية ".

 
 

وأضاف أن لا حد يستطيع أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث خلال الساعات المقبلة، معقبًا: "الوضع خلال هذه المرة يختلف عن المرات السابقة ، لأن هناك انتكاسة داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك مباغتة فلسطينية".


ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا وجود 659 قتيل اسرائيلي، وأسر100 أسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية وإصابة أكثر من 2000 إسرائيلي، معقبًا: "أرقام مفزعة مرعبة  بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

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