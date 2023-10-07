نشأت الديهي عن إدانة البرلمان الأوروبي لمصر: تدخل سافر في سيادة الدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تقرير البرلمان الأوربي عن حقوق الإنسان والانتخابات الرئاسية لا يُساوي الحبر الذي كتب به، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي ليس له قيمة تشريعية، وقراراته ليست لها أي حجية سواء على أعضاء البرلمان الأوروبي، أو على غير أعضاء البرلمان الأوروبي.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه، برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائيةten""، مساء السبت، أن هناك 379 شخص صوتوا لصالح قرار البرلمان الأوروبي الذي أدان مصر، و362 صوتوا ضد القرار، مشيرًا إلى ان القرار طالب مصر بالإفراج عن المعارض هشام قاسم ، وعلاء عبد الفتاح.



ووجه حديثه للبرلمان الأوروبي، قائلاً: "انتم غير ذي صفة لمخاطبة الدولة المصرية، وقراراكم أو مناشدتكم للإفراج عن متهم مُدان سواء علاء عبد الفتاح أو هشام قاسم تدخل سافر غير مقبول في السيادة المصرية، طظ فيكم وفي تقريركم وكلامكم، وأنتم مجموعة من المرتزقة، البرلمان الأوروبي عبارة عن بؤرة فساد في أوروبا، حيث قام البرلمان برفع الحصانة عن عضوين فاسدين مؤخرًا" .