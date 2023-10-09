أهالي مطروح يشكرون أبو العينين بعد إغاثة المتضررين من السيول

كشف الإعلامي أحمد موسى، جهود مؤسسة أبو العينين الاجتماعية خلال الأيام الماضية بالتعاون مع التحالف الوطني لدعم أهالي مطروح بعد السيول التي تعرضوا لها.

وقال موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:"مؤسسة أبو العينين قدمت السلع الغذائية لأهالي مطروح المتضررين من السيول.

وبدوره قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال حواره مع مراسل صدي البلد، إن المحافظة شهدت أمطار علي مدار 3 أيام ومنظمات المجتمع المدني قامت بدور إيجابي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.



وقدم أهالي مطروح الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، قائلين:" النائب محمد أبو العينين نائب عن مصر كلها وليس نائب عن الجيزة فقط ونشكره علي جهوده.