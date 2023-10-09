مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

أعلنت الاعلامي ياسمين عز عن مسابقة للرجال فقط من خلال برنامجها كما جعلها تثير الجدل بشكل كبير

وكتبت ياسمين تحذير :هذه المسابقة خاصة فقط بالفرعون الصغير الكبير من مختلف الأعمار .. المدامات يمتنعون ولن يتم النظر لاجابتهم !!

‏‎بمناسبة انتهاء الاجازة وعودة الفرعون لاشغال الحياة..

فكرت افرح الفرعون واعمل له مسابقة علي الصفحة هنا ،،

والجائزة قيمتها (مائة الف جنيه) ١٠٠ ألف جنيه ..

المسابقة سهلة جدا ومش محتاجة إبداع لأن اي إجابة من الفرعون هي إبداع في حد ذاتها !!

وكانت ياسمين عز تثير الجدل بسبب تصريحتها الخاصة بالرجال خلال برنامجها كما أن هناك اطلالات مثيرة للجدل لياسمين عز خلال ظهورها بالسوشيال ميديا

واليكم صور ياسمين عز المثيرة للجدل