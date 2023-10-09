بحثا عن آفاق تعاون جديدة.. شومر يلتقي وانج في بكين

التقي وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الاثنين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي شومر في بكين. حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.ء

وقد بدأ شومر ومعه وفد من الكونجرس الأمريكي، زيارته إلي الصين أول أمس السبت، حيث وصلوا إلي شنجهاي، لبحثتعزيز التعاون بين الشركات الأمريكية والصينية وطي الخلافات.

ويأتي ذلك في وقت تسعي فيه البلدين لإذابة الجليد الذي شكلته الأزمات والتوترات في الآونة الأخيرة.

ويسعي وانج وشومر إلي ترتيب عقد قمة تاريخية بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن فيسان فرانسيسكو علي هامش قمة أبيك.