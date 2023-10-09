عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

الهاتف الذي اكتسح
الهاتف الذي اكتسح iPhone واتباع منه 40 مليون موبايل

قامت Google الآن بشحن ما يقرب من 40 مليون هاتف ذكي من Pixel منذ إطلاق سلسلة Pixel في عام 2016. وهذا إنجاز كبير للشركة ، على الرغم من أنها لا تزال لاعباً صغيراً في سوق الهواتف الذكية العالمية.

تأتي هذه البيانات بعد إطلاق سلسلة Pixel 8 هذا الأسبوع مباشرةً. وفقًا لفرانسيسكو جيرونيمو ، نائب الرئيس في شركة أبحاث السوق العالمية IDC ، قامت Google بشحن 37.9 مليون هاتف Pixel بين عامي 2016 و 2023. وقال جيرونيمو: "ارتفعت المبيعات بنسبة مزدوجة الأرقام في السنوات القليلة الماضية ، حيث بلغت المبيعات الإجمالية ما يقرب من 40 مليون وحدة منذ إطلاقها في عام 2016".

قد لا يبدو هذا كثيرًا مقارنةً بشركة Apple ، التي تشحن أكثر من 224 مليون جهاز iPhone كل عام ، لكنه يظهر أن المستخدمين يكتسبون زخمًا تجاه هواتف Pixel. في الواقع ، تمكنت Google من الحفاظ على حصتها السوقية في الولايات المتحدة واليابان وزيادتها ، وهما اثنان من أسواقها الرئيسية.

في اليابان ، أصبحت Pixel الآن العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لنظام Android ، وهي حتى تستحوذ على حصة سوقية من iPhone. بينما في أمريكا الشمالية ، كانت Google العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي لم تشهد انخفاضًا في شحناتها على أساس سنوي.

في العام الماضي ، اقتربت Google من علامة فارقة تبلغ 30 مليونًا ، حيث باعت 27.6 مليون وحدة قبل إطلاق Pixel 7. وهذا يعني أن Google شحنت حوالي 10 ملايين هاتف Pixel في العام الماضي ، وهو ما يعد أفضل عام على الإطلاق بالنسبة إلى Pixel. كان الرقم القياسي السابق 7.2 مليون وحدة.

من المحتمل أن يرجع نجاح Google في هذه الأسواق إلى عدد من العوامل ، بما في ذلك تركيزها على تجربة برامج نظيفة وميزات الذكاء الاصطناعي والتحديثات في الوقت المناسب. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستؤدي الشركة أداءً في السنوات القادمة حيث تتنافس مع لاعبين راسخين مثل Apple و Samsung.

Google Pixel 8 Pixel Apple iPhone Samsung اليابان أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

موضوعات متعلقة

عرض الإثنين.. موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

أرخص موبايل سامسونج في مصر بسعر 3399 جنيها

مقارنة بين أقوى هاتفين iPhone 15 Pro Max وGoogle Pixel 8 Pro

أرخص موبايل من سلسلة أوبو رينو بإمكانيات مرتفعة جدا..ستصطدم من سعره

وداعا iPhone 15.. موعد وسعر موبايل سامسونج الأسطوري Galaxy S24 Ultra

سيبك من iPhone 15 .. شاومي تطلق موبايل جديد بكاميرا أفضل وبأقل سعر

انسى Google Translate تماما .. أفضل ترجمة غير حرفية

أفضل تطبيقات لتنمية مهارات الطفل أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. فقدان مصور صحيفة إسرائيلية عقب مقتل زوجته

وزير الكهرباء: نجحنا في خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

عايز أبلّغ عن جريمة يا حضرة الظابط |السواق شاف مشهد صادم بأكتوبر

الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

استهداف المواطنين برصاص حي.. إسرائيل تجري عمليات انتقامية وتطور بشكل المقاومة|طوفان الأقصى

لبنان: حزب الله وعد بعدم التدخل في حرب غزة إلا في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

فيديو

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ