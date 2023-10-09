الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

قامت Google الآن بشحن ما يقرب من 40 مليون هاتف ذكي من Pixel منذ إطلاق سلسلة Pixel في عام 2016. وهذا إنجاز كبير للشركة ، على الرغم من أنها لا تزال لاعباً صغيراً في سوق الهواتف الذكية العالمية.

تأتي هذه البيانات بعد إطلاق سلسلة Pixel 8 هذا الأسبوع مباشرةً. وفقًا لفرانسيسكو جيرونيمو ، نائب الرئيس في شركة أبحاث السوق العالمية IDC ، قامت Google بشحن 37.9 مليون هاتف Pixel بين عامي 2016 و 2023. وقال جيرونيمو: "ارتفعت المبيعات بنسبة مزدوجة الأرقام في السنوات القليلة الماضية ، حيث بلغت المبيعات الإجمالية ما يقرب من 40 مليون وحدة منذ إطلاقها في عام 2016".

قد لا يبدو هذا كثيرًا مقارنةً بشركة Apple ، التي تشحن أكثر من 224 مليون جهاز iPhone كل عام ، لكنه يظهر أن المستخدمين يكتسبون زخمًا تجاه هواتف Pixel. في الواقع ، تمكنت Google من الحفاظ على حصتها السوقية في الولايات المتحدة واليابان وزيادتها ، وهما اثنان من أسواقها الرئيسية.

في اليابان ، أصبحت Pixel الآن العلامة التجارية الأكثر مبيعًا لنظام Android ، وهي حتى تستحوذ على حصة سوقية من iPhone. بينما في أمريكا الشمالية ، كانت Google العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي لم تشهد انخفاضًا في شحناتها على أساس سنوي.

في العام الماضي ، اقتربت Google من علامة فارقة تبلغ 30 مليونًا ، حيث باعت 27.6 مليون وحدة قبل إطلاق Pixel 7. وهذا يعني أن Google شحنت حوالي 10 ملايين هاتف Pixel في العام الماضي ، وهو ما يعد أفضل عام على الإطلاق بالنسبة إلى Pixel. كان الرقم القياسي السابق 7.2 مليون وحدة.

من المحتمل أن يرجع نجاح Google في هذه الأسواق إلى عدد من العوامل ، بما في ذلك تركيزها على تجربة برامج نظيفة وميزات الذكاء الاصطناعي والتحديثات في الوقت المناسب. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستؤدي الشركة أداءً في السنوات القادمة حيث تتنافس مع لاعبين راسخين مثل Apple و Samsung.