وداعا iPhone 15.. موعد وسعر موبايل سامسونج الأسطوري Galaxy S24 Ultra

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن موعد الكشف عن هاتفها الرائد Galaxy S24 Ultra، في مؤتمر صحفي يُعقد في 26 أكتوبر 2023.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

*مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra*

* شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

* معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

* كاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل

* كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل

* بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

* ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت

* ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت

* نظام تشغيل أندرويد 13

*سعر هاتف Galaxy S24 Ultra*

* في مصر: 37080 جنيه

* في السعودية: 4500 ريال

* في الإمارات: 4404 درهم

* في قطر: 4368 ريال

* في الكويت: 360 دينار

*موعد إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra*

سيتم إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra في 26 أكتوبر 2023.