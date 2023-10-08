عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا iPhone 15.. موعد وسعر موبايل سامسونج الأسطوري Galaxy S24 Ultra

وداعا iPhone 15..اعرف
وداعا iPhone 15..اعرف موعد وسعر موبايل سامسونج الأسطوري Gal

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن موعد الكشف عن هاتفها الرائد Galaxy S24 Ultra، في مؤتمر صحفي يُعقد في 26 أكتوبر 2023.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

 

*مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra*

 

* شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز
* معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
* كاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل
* كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل
* بطارية بسعة 5000 مللي أمبير
* ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت
* ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت
* نظام تشغيل أندرويد 13

 

*سعر هاتف Galaxy S24 Ultra*

 

* في مصر: 37080 جنيه
* في السعودية: 4500 ريال
* في الإمارات: 4404 درهم
* في قطر: 4368 ريال
* في الكويت: 360 دينار

 

*موعد إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra*

 

سيتم إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra في 26 أكتوبر 2023.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

موضوعات متعلقة

لعشاق سامسونج.. أرخص موبايل في مصر بسعر لن تصدقه

بسعر 1600 جنيه..موبايل رخيص من Nokia بكاميرا|ينافس سامسونج 

أفضل موبايلات فلاجشيب رائدة في 2023

بعد تسريح 21 ألفا .. ميتا تخطط لطرد 600 موظف آخرين

أرخص موبايل Oppo في مصر يستهدف فئة الشباب

أخيرا.. Apple تصدر تحديت لحل مشكلة السخونة في iPhone| الطريقة هنا

هاتف رائد.. موبايل سامسونج S23 جديد بنصف سعر iPhone 15

قاهر iPhone 15..جوجل تطلق هاتف Pixel 8 Pro بسعر أرخص

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 413 مواطنا في قطاع غزة

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

اللوء أحمد حمدي| أنشئ كباري عبور حرب أكتوبرر..واستشهد على الجبهة وسط جنوده

طارق نصير: حماة الوطن يضع كل إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

موسى:موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون قبل النوم؟

فيديو

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ