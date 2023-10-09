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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الإثنين.. موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

عرض الأثنين..موبايل
عرض الأثنين..موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

عرض آيفون 13 المرتقب بشدة، متاح الآن على أمازون، خلال مهرجان البيع الكبير في الهند، ولفترة محدودة، يمكنك الحصول على آيفون 13 مقابل 39,999 روبية فقط (أي ما يعادل 14800 جنيه مصري)، وهو خصم كبير من السعر الابتدائي الأصلي البالغ 59,900 روبية.

يشمل هذا السعر المخفض خصمًا مصرفيًا بقيمة 2500 روبية لحاملي البطاقات المصرفية SBI ومكافأة استبدال إضافية بقيمة 3500 روبية. هذا يعني أن سعر الصفقة النهائي البالغ 39,999 روبية أقل حتى من سعر العرض الأولي.

عرض الأثنين..موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

آيفون 13 من Apple هو جهاز قوي لا يزال يحافظ على مكانته بين أحدث الهواتف الذكية. يتميز بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة، و شريحة A15 Bionic، ونظام كاميرا مزدوج بدقة 12 ميجابكسل. الهاتف أيضًا مقاوم للماء والغبار وله عمر بطارية جيد.

إذا كنت تنتظر ترقية آيفون الخاص بك وكان لديك ميزانية محدودة، فهذا العرض مثالي لك. لذا، لا تفوت هذه الفرصة المذهلة لامتلاك آيفون 13 بسعر مخفض بشكل كبير.

علاوة على ذلك، تأكد من وضع علامة على تقويماتك حيث يبدأ البيع في 7 أكتوبر لأعضاء Prime وفي 8 أكتوبر للآخرين.

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