نائبة: صمت العالم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية وصمة عار فى جبين الإنسانية

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة القيم وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتهنئة والفخر والعزة للشعب الفلسطينى الذي بعث برسالة أمل فى إستعادة الحقوق المسلوبة وإنهاء الإحتلال الصهيونى وإعادة حقوق وأرض الشعب الفلسطينى لما قبل حدود 1948 وذلك بعد إنتفاضة الأقصى الفلسطينية.

وطالبت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم كل الحكومات وبرلمانات العالم والمجتمع الدولى بسرعة التحرك لإنهاء الإحتلال الصهيونى لكامل أراضى فلسطين واصفة صمت العالم عن هذا الإحتلال بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ودعت النائبة سميرة الجزار الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني مؤكدة أنه من حق الشعب الفلسطينى إستعادة كامل حقوقه بكل الطرق والسبل خاصة بعد فشل وإستنفاذ كل المطالبات السلمية بالطرق الشرعية ولاسبيل أمامه إلا الدفاع عن نفسه وأما غطرسة الكيان الصهيونى وإصراره على الغصب والإحتلال.

وصرحت النائبة سميرة الجزار بأنه من حق الشعب الفلسطينى تقرير مصيره وبأن الشعب الفلسطينى بمفرده قادر على إستمرار النضال والمقاومة حتى الإنتصار وإستعادة كامل أراضيه.