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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار

علقت الفنانة انتصار على أزمة تصريحاتها السابقة حول مشاهدة الأفلام المخلة وتحدثت عن العديد من أسراراها الشخصية والفنية من خلال لقائها في برنامج في العمق مع الإعلامي تامر شلتوت.

تصريحات الفنانة انتصار 

علّقت الفنانة انتصار على أزمة تصريحاتها بشأن الأفلام الإبـ احية، حيث أكدت أنها لم تشجع على مشاهدة تلك الأفلام مثلما زعم البعض، ولكنها أرادت من تصريحاتها إيجاد سبب من أجل مشاهدة هذه المواقع، كما أشارت إلى أنها نشأت على سينما مليئة بالقبلات، وأكدت أنها ترفض مصطلح السينما النظيفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الإعلامي تامر شلتوت الفنانة انتصار تامر شلتوت مايوه

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