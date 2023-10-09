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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البريد يكشف تفاصيل إنشاء الصندوق الرقمي للمواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، تفاصيل إنشاء الصندوق الرقمي الجديد للمواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية، قائلة "البريد المصري يستهدف التوسع في خدماته من خلال تقديم خدمات التجارة الإلكترونية سواء داخل مصر أو خارجها".

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رئيس البريد المصري يوقع وثائق المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي بختام أعماله بالرياض

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البريد المصري يشارك في المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد العالمي والقمة الاستراتيجية بالرياض

 

وأضافت  "حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البريد المصري يعمل على تشجيع المصريين للوصول إلى الأسواق الدولية من خلال خدمات شحن متميزة وبجودة عالية وأسعار أقل بكثير من الشركات الخاصة.

وتابعت نرمين حسن، أن لم يصبح المراسلات الشخصية عبر البريد موجودة في الوقت الحالي ولكن المراسلات الحكومية مازالت موجودة حتى الآن، لافتاً إلى أن قريباً سيتم إطلاق صندوق البريد الإلكتروني لجميع المواطنين يستهدف بتحويل كافة المراسلات الحكومية للمواطنين.

التجارة الإلكترونية الخدمات الحكومية القناه الأولى المصرية برنامج صباح الخير يا مصر قناة الأولى المصرية

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