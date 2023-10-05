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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس البريد المصري يوقع وثائق المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي بختام أعماله بالرياض

صدى البلد

وقع الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، على وثائق المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة الرياض –المملكة العربية السعودية– تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من ١٣٠ دولة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن تلك الوثائق تضم الدستور والنظام العام والنظام الداخلي للاتفاقيات البريدية العالمية والمؤتمرات؛ موضحًا أن جميع بنود الوثائق أقرها المؤتمر لضمان مواءمتها للتحديات والمتطلبات الراهنة التي تواجه الإدارات البريدية على مستوى العالم وإضفاء طابع أكبر من المرونة عليها؛ وتضمنت عدة تعديلات من أهمها تعزيز تبادل التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات التتبع للشحنات بشكل كامل من بداية استلام الشحنات من العملاء وحتى تسليمها في النهاية إلى المرسل إليهم حيث إنها أولوية يطلبها جميع العملاء أثناء استخدامهم خدمات الشحن".

كما التقى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس البريد المصري، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة العربية السعودية، في ختام فعاليات المؤتمر؛ وخلال اللقاء هنأ رئيس البريد المصري وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي على النجاح الكبير فى تنظيم المؤتمر وعلى حسن إدارة المملكة العربية السعودية للجلسات والاجتماعات؛ كما تناول اللقاء أيضا التأكيد على زيادة سبل التعاون المشترك بين البريد المصري ومؤسسة البريد السعودي.

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