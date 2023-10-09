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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية اليوم | بن زايد يبحث مع السيسي وقف التصعيد بالمنطقة.. دعم أمريكي لإسرائيل.. ونتنياهو يحذر من حرب صعبة

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل

أكثر من 1100 قتيل في المعارك بين إسرائيل وحماس

اشتباكات في 8 مواقع قرب غزة وقصف إسرائيلي مكثف على القطاع

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

 

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.


أبرزت صحيفة الاتحاد إجراء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، اتصالات هاتفية مع الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وبحث مع القادة ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، إضافة إلى أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل، الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.


وأشارت صحيفة البيان إلى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "حرب طويلة وصعبة" بعدما خلف القتال مع حركة حماس أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين، منذ اندلاع المواجهات.

في لبنان، أعلن حزب الله إطلاق "عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة" على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا فيما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح أمس بأنه قصف بطائرة مسيرة "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه على إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأدان عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي الأحد هجوم حماس رغم أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود إجماع في الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس.

كما لفتت الصحيفة أيضا إلى  ما قاله رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومة بلاده تعمل على تحديد وضع المواطنين البريطانيين في إسرائيل، في الوقت الذي قتل فيه مواطن بريطاني واحد يخدم في الجيش الإسرائيلي في الهجمات القاتلة التي شنتها حماس.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن رئيس الوزراء أعلن أن "الإرهاب لن ينتصر" وتعهد بتقديم "دعم ثابت" لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه عائلة "ناثانيل يانج"،20 عاما، البريطاني الذي يخدم في الجيش الإسرائيلي، إنه قتل على حدود غزة يوم السبت.


وذكرت صحيفة الخليج أن عدد من الأمريكيين لقوا مصرعهكفي الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد مسؤول أمريكي الأحد من دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين". وأضاف  أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين.

وجاءت التقارير الرسمية عن سقوط أمريكيين قتلى في الصراع في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل هجمات على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي تعرضت له والذي يعد واحدا من أدمى الهجمات في تاريخها.


وأفادت صحيفة الخليج بإعلان واشنطن تقديم دعم إضافي لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، إثر هجمات لفصائل فسطينية أكد مسؤولون أمريكيون أنها أودت بأربعة من مواطنيهم، مرجحين وقوع غيرهم في الأسر.

وأمر الرئيس جو بايدن بتوفير هذا الدعم، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية في طريقها إلى إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.


كما أوضحت صحيفة الاتحاد اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يزال يشتبك مع الفصائل الفلسطينية في سبعة إلى ثمانية مواقع في محيط غزة الاثنين، وقصف القطاع بشكل مكثف خلال الليل، بعد يومين على العملية العسكرية المباغتة التي شنّتها الفصائل.


وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحفيين «ما زلنا نقاتل، ثمة ما بين سبعة إلى ثمانية مواقع في محيط غزة لدينا فيها محاربون يقاتلون الفصائل».


وأضاف «اعتقدنا أنه بحلول البارحة، سنسيطر بشكل كامل. آمل أن نتمكن من ذلك بنهاية اليوم».

إلى ذلك، أعلن الجيش قصف أكثر من 500 هدف في غزة خلال ليل الاثنين.
وأوضح الجيش في بيان أن طائرات حربية ومروحيات وسلاح المدفعية قامت خلال الليل بقصف أكثر من 500 هدف في غزة ومحيطها.

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