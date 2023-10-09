جيش الاحتلال ينفي مصرع قائد فرقة غزة خلال طوفان الأقصى

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل قائد فرقة غزة أفي روزنفيلد خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جراء عملية “طوفان الأقصى”، مؤكدًا إدارته للمعركة ميدانيًا.

ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة لـ"روزنفيلد" على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "قائد فرقة غزة العميد أفي روزنفيلد بين مقاتليه يدير المعارك ميدانيًا".

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، إن حركة لديها أكثر من 100 أسير إسرائيلي، ومن بينهم ضباط كبار.

وحسب قناة “الغد” الإخبارية، أوضح أبو مرزوق، أن هدف عملية “طوفان الأقصى” حماية الأقصى ووقف التقسيم الزماني والمكاني.

ولفت إلى أنه “من المبكر الحديث عن مفاوضات لوقف القتال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي”.