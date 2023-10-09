شوبير بعد مكالمة مع إمام عاشور: سيغيب أسبوعا عن الملاعب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت مساء أمس، الأحد.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه بقناة أون تايم سبورتس: "في مكالمة هاتفية ليا شخصيًا مع إمام عاشور منذ قليل أكد ليا إنه عمل 3 أشعات والحمد لله الأمور مطمئنة الأمر لايتعدى كدمة هتستغرق أسبوع أو 10 أيام ويعود للملاعب".

وتعرض إمام عاشور لكدمة شديدة في الساق وجزع في الرباط الخارجي للكاحل، ويحتاج من 6 إلى 10 أيام للتعافي بشكل كامل.

وتم استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر المقرر في أكتوبر الجاري، في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري في الإمارات.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على حساب ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 3-1، على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة الثالثة للدوري.

ورفع الأحمر رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 6 نقاط متقدما للمركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.