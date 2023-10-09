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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: 16 أكتوبر أخر موعيد للتقديم للوظائف الشاغرة بالمحافظات

وظائف خالية في المحافظات
وظائف خالية في المحافظات

حددت وزارة التنمية المحلية، يوم 16 أكتوبر الجاري كأخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة بالمحافظات  للراغبين في التقديم لهذة الوظائف.
 

وأوضحت الوزارة ، انه تم فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بالمحافظات يوم 17 سبتمبر الماضي، مشيرا الي انه يتم التقديم الكترونيا ،وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ويتم التقديم على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .
وأشارت الوزارة الي أنه لن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022  ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

وظائف شاغرة بالمحافظات

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات بعدد ، وتتضمن الوظائف الشاغرة وظائف قيادية سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز ورئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

وتتضمن الوظائف الشاغرة : سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي ورئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس حي المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عامو رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

وظائف شاغرة بالمحافظات التنمية المحلية للوظائف الشاغرة بالمحافظات اخر موعيد للتقديم وزارة التنمية المحلية

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